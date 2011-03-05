Рамзан Кадыров утвержден в должности главы Чечни на второй срок

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров утвержден в должности на второй срок. За его кандидатуру единогласно проголосовали более сорока депутатов Парламента Чечни. Кадыров поблагодарил депутатов за оказанное доверие. Глава республики подчеркнул, что сделать теперь предстоит намного больше, чем было сделано в предыдущие четыре года, передает РСН. Церемония инаугурации, по предварительным данным, состоится в первых числах апреля.