За объединение с Россиией выступают 40% жителей Молдавии, а с Румынией - 5

Около 40 процентов жителей Молдавии, по данным местных социологов, выступают за объединение с Россией. За объединение с Румынией - только 5 процентов. Одобряют вступление Молдавии в Европейский Союз более четверти участников опроса.

Согласно данным первого в 2011 году опроса Центра социологических исследований и маркетинга, 73 процентов населения Молдавии недовольны уровнем жизни. Более половины участников опроса живут за чертой бедности. Респонденты отметили, что главная проблема - рост цен, безработица и низкие пенсии.

Согласно соцопросу, наибольшим доверием у жителей пользуется премьер-министр Молдавии Влад Филат. Ему отдали 20 процента голосов. На втором месте экс-президент Молдовы Владимир Воронин - 18 процентов. Исполняющий обязанности президента, спикер парламента Мариан Лупу - набрал 13 процентов.

Сегодня в Кишинёв для знакомства с политической ситуацией в Молдавии прибывает Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон.