Генсек ОДКБ Бордюжа посещает Белоруссию

1-2 марта 2011 года проходит рабочая поездка Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Николая Бордюжи в Республику Беларусь.

По сообщению пресс-службы ОДКБ, основанная цель визита – доклад Председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ, Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко Плана мероприятий по реализации решений декабрьской (2010г.) сессии СКБ.

Также Генеральный Секретарь ОДКБ проведет переговоры с Государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Леонидом Мальцевым, Министром иностранных дел Сергеем Мартыновым, Министром обороны Юрием Жадобиным, Министром внутренних дел Анатолием Кулешовым, Министром по чрезвычайным ситуациям Ви председателями Палаты представителей Национального собрания Белоруссии и Совета Республики Национального

собрания Белоруссии.

В ходе встреч будут обсуждаться вопросы реализации приоритетных направлений деятельности Организации и дальнейшего совершенствования системы коллективной безопасности, а также подготовки предстоящих очередных заседаний уставных органов ОДКБ – Совета министров обороны, Совета министров иностранных дел, Комитета секретарей советов безопасности и Сессии Совета коллективной безопасности, которые пройдут под руководством Республики Беларусь. В 2011 году Белоруссия председательствует в ОДКБ.