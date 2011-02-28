Вице-премьер РФ Сергей Иванов раскритиковал Роскосмос

Вице-премьер РФ Сергей Иванов обрушился сегодня с критикой на Роскосмос. Он заявил, что это федеральное агентство сорвало планы по созданию новых строительных аппаратов.

Также Иванов потребовал от руководства ведомства страховать пуски по полной рыночной стоимости и без участия посредников.

Вице-премьер России напомнил, что потеря трех спутников ГЛОНАСС 5 декабря прошлого года обошлась бюджету в два с половиной миллиарда рублей. Причём, привела к таким серьезным последствиям "детская ошибка", констатировал Сергей Иванов.

Также вице-премьер сообщил, что в ракетно-космической отрасли активно идет процесс акционирования, к концу 2011 года - началу 2012 года эта работа будет завершена.