Беспорядки в арабских странах могут вызвать миграцию в страны СНГ - ФМС

Массовые народные выступления в арабском мире могут привести к росту миграционного потока из охваченных беспорядками стран, находящихся вблизи территорий конфликта, в государства СНГ.



Такое мнение высказал глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский не исключает.



«На пространство СНГ могут поехать из стран, которые находятся вблизи конфликта. Однако куда полетит этот шар, пока остается непонятно», – сказал Ромодановский журналистам после заседания координационного совета государств-членов ОДКБ.