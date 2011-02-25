Президент Медведев назвал действия Каддафи преступлением

Применение властями Ливии силы против мирных граждан, уничтожение гражданского населения будет квалифицировано как преступление, заявил президент России Дмитрий Медведев.



«В Москве серьезно обеспокоены событиями, которые происходят в Ливии. Самое глубокое сожаление вызывают многочисленные жертвы, о которых сообщают СМИ. Россия осуждает применение силы против мирных граждан, санкционированное руководством страны», – говорится в заявлении президента России по ливийской проблеме.



«Мы решительно призываем нынешние власти Ливии, всех ответственных политических деятелей страны к сдержанности с тем, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, уничтожения гражданского населения. В противном случае подобного рода действия будут квалифицированы как преступление со всеми вытекающими из международного права последствиями», – говорится в заявлении Медведева.