Президенты России и Армении встретятся в Санкт-Петербурге

В рамках регулярного российско-армянского политического диалога 25 февраля 2011 г. в Санкт-Петербурге состоится рабочая встреча Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева с Президентом Республики Армения Сержем Саргсяном.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Президента России, в ходе предстоящих переговоров планируется рассмотреть актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, динамично развивающегося на принципах стратегического партнерства. Ожидается, что в центре внимания глав государств будут вопросы укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с учетом того, что Россия уверенно занимает позиции ведущего внешнеэкономического партнера Армении.

Предполагается, что в ходе переговоров будут рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Российские компании, в чьей собственности и управлении находятся важные объекты генерации и передачи электроэнергии Армении, вывели их на уровень рентабельной эксплуатации, обеспечивают стабильное энергоснабжение социально-экономической сферы республики. В соответствии с намеченными планами осуществляются газоэнергетические проекты. На качественно более высокий этап выходит взаимодействие в области мирного использования атомной энергии. Очередным масштабным инвестиционным начинанием призвано стать сотрудничество в строительстве нового энергоблока Армянской атомной электростанции.

В повестку дня российско-армянских переговоров традиционно входят

вопросы взаимодействия в рамках интеграционных структур – СНГ, ОДКБ, а

также ЕврАзЭС (в котором Армения имеет статус наблюдателя), проблематика

обеспечения безопасности и стабильности в Закавказье, в т.ч. в контексте

продвижения нагорно-карабахского урегулирования.

В 2010 г. оборот взаимной торговли после периода негативного влияния

мировой финансовой нестабильности восстановился почти до докризисного

показателя 2008 г. Продолжается последовательная реализация крупных

совместных инвестиционных проектов. Накопленные с 1991 г.

капиталовложения из России в экономику Армении превысили 2,8 млрд. долл.

Основные отрасли приложения российских капиталов - энергетический,

банковский, телекоммуникационный, горно-металлургический и строительный

секторы армянского национального хозяйства.

На армянском рынке успешно работает ряд ведущих отечественных корпораций

- ОАО «Газпром», ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «РЖД», ОАО «Банк ВТБ», ОАО

«Российский алюминий», ОАО «Вымпелком», ОАО «АФК «Система».