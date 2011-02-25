Президенты России и Армении встретятся в Санкт-Петербурге
25 февраля 2011, 06:41 [«Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
В рамках регулярного российско-армянского политического диалога 25 февраля 2011 г. в Санкт-Петербурге состоится рабочая встреча Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева с Президентом Республики Армения Сержем Саргсяном.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Президента России, в ходе предстоящих переговоров планируется рассмотреть актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, динамично развивающегося на принципах стратегического партнерства. Ожидается, что в центре внимания глав государств будут вопросы укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с учетом того, что Россия уверенно занимает позиции ведущего внешнеэкономического партнера Армении.
Предполагается, что в ходе переговоров будут рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Российские компании, в чьей собственности и управлении находятся важные объекты генерации и передачи электроэнергии Армении, вывели их на уровень рентабельной эксплуатации, обеспечивают стабильное энергоснабжение социально-экономической сферы республики. В соответствии с намеченными планами осуществляются газоэнергетические проекты. На качественно более высокий этап выходит взаимодействие в области мирного использования атомной энергии. Очередным масштабным инвестиционным начинанием призвано стать сотрудничество в строительстве нового энергоблока Армянской атомной электростанции.
В повестку дня российско-армянских переговоров традиционно входят
вопросы взаимодействия в рамках интеграционных структур – СНГ, ОДКБ, а
также ЕврАзЭС (в котором Армения имеет статус наблюдателя), проблематика
обеспечения безопасности и стабильности в Закавказье, в т.ч. в контексте
продвижения нагорно-карабахского урегулирования.
В 2010 г. оборот взаимной торговли после периода негативного влияния
мировой финансовой нестабильности восстановился почти до докризисного
показателя 2008 г. Продолжается последовательная реализация крупных
совместных инвестиционных проектов. Накопленные с 1991 г.
капиталовложения из России в экономику Армении превысили 2,8 млрд. долл.
Основные отрасли приложения российских капиталов - энергетический,
банковский, телекоммуникационный, горно-металлургический и строительный
секторы армянского национального хозяйства.
На армянском рынке успешно работает ряд ведущих отечественных корпораций
- ОАО «Газпром», ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «РЖД», ОАО «Банк ВТБ», ОАО
«Российский алюминий», ОАО «Вымпелком», ОАО «АФК «Система».