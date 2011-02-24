Бунты в Ливии и Египте могут осложнить ситуацию на Северном Кавказе - Путин

Усиление влияния исламистских радикалов в Северной Африке может оказать негативное влияние на ситуацию на Северном Кавказе, заявил премьер-министр Владимир Путин.



«Что касается событий в Северной Африке и арабском мире и возможной связи с процессами, которые происходят на Северном Кавказе, – вызывает ли у нас это озабоченность? У нас вызывает озабоченность, во-первых, количество жертв, и у нас вызывает озабоченность, несмотря на успокаивающие тезисы, что приход к власти или усиление радикальных групп в североафриканских странах маловероятно – все-таки это нас беспокоит», – сообщил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу.



По словам Путина, усиление исламистов произойдет не может не сказаться на ситуации на Северном Кавказе.