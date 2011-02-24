Вмешательство США в решение вопроса по Курилам недопустимо - МИД РФ

РФ считает недопустимыми попытки вмешательства Вашингтона в территориальный спор России и Японии по Курильским островам. Такие действия, по словам представителя МИД, не способствуют решению проблемы.



"Сама по себе позиция Соединенных Штатов по этому вопросу не нова, но мы воспользовались случаем, чтобы обратить внимание американских партнеров на то, что такие заявления в поддержку высказываются именно в тот период, когда в Японии усилилась радикальная риторика", - заявил в четверг официальный представитель МИД Александр Лукашевич, комментируя вызов посла США в Москве Джона Байерли в российский МИД.



"В данном контексте мы изложили наши принципиальные подходы, подчеркнули, что считаем абсолютно недопустимыми попытки вмешательства в этот вопрос, который является двусторонним, и недопустимость пересмотра итогов Второй мировой войны, которые зафиксированы и в Ялтинском соглашении трех держав по вопросам Дальнего Востока от 11 сентября 1945 года", - подчеркнул он.