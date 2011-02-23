//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Мэр Волгограда Роман Гребенников пояснил причину своей отставки

23 февраля 2011, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Волгограда Роман Гребенников сообщил, что считает свое отстранение от должности незаконным и намерен обжаловать это решение в суде.  По мнению Гребенникова, много экономических и политических причин.

"Я думаю, кому-то не нравится стабильное положение в городе-герое Волгограде. Кому-то хочется переделить финансово-экономические масштабы города. Словом, в этом есть определенного рода корысть определенных людей", – заявил мэр Волгограда в интервью радиостанции "Русская служба новостей".

Роман Гребенников сказал, что для того, чтобы отстранить главу муниципального образования, необходима мотивация и законные аргументы. По его словам,  никакого бездействия со стороны администрации Волгограда в части исполнения судебных решений не было.

"Все указанные в этом постановление губернатора судебные решения исполняются согласно срокам. Данные сроки не исчерпаны, следовательно, решения судов нами исполняются", - отметил мэр города-героя.

Губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко во вторник, 22 февраля, снял с поста мэра Волгограда Романа Гребенникова.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//новости партнеров

//Новости МирТесен

//Здоровье

Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера при помощи удаления некоторых клеток из мозга

Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера при помощи удаления некоторых клеток из мозга

Ученые из Калифорнийского университета провели масштабное исследование и предположили, что болезнь Альцгеймера можно лечить при помощи удаления некоторых клеток из мозга нездорового человека.

//В мире

"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", - считает Пушков

"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", - считает Пушков

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике считает плохой политикой выставление требований для возвращения России в "Большую восьмерку".

//Политика

Захарова назвала условия Зеленского для возвращения РФ в G8 "набором букв"

Захарова назвала условия Зеленского для возвращения РФ в G8 "набором букв"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила условия, которые предложил президент Украины Владимир Зеленский в обмен на возвращение России в "большую восьмёрку". Дипломат отметила, ждёт тех же слов в "реальности".

//Общество

Жители Донбасса не могут получить российский паспорт - слишком дорого

Жители Донбасса не могут получить российский паспорт - слишком дорого

Стоимость российского гражданства для жителей Донбасса не позволяет им получить паспорт. Для простых людей сумма оказалась неподъемной.

//Политика

Эксперт: поступок Джонсона оставит серьёзный отпечаток на его имидже

Эксперт: поступок Джонсона оставит серьёзный отпечаток на его имидже

Эксперт по современному этикету и деловому протоколу Татьяна Баранова оценила поступок премьера Великобритании Бориса Джонсона с запрокидыванием ноги на стол во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.

//Новости СМИ2

//Общество

Карьера в погонах - плати или сиди без повышения. Сколько стоит место помощника прокурора?

Карьера в погонах - плати или сиди без повышения. Сколько стоит место помощника прокурора?

В Липецкой области сотрудники прокуратуры жалуются, что существует «прейскурант на услуги карьерного роста». Хочешь, карьерного роста - покупай, не хочешь сиди дальше в числе рядового состава

//Здоровье

Двенадцать возможных признаков появления раковой опухоли назвала врач-онколог

Двенадцать возможных признаков появления раковой опухоли назвала врач-онколог

Обозначены симптомы, которые могут свидетельствовать о появлении в человеческом организме злокачественного образования. Соответствующую информацию озвучила российский врач-онколог Елена Гудкова.

//Шоу-бизнес

"Я счастлив", - обратился Максим Виторган к маме Алле Балтер, которой исполнилось бы 80 лет

"Я счастлив", - обратился Максим Виторган к маме Алле Балтер, которой исполнилось бы 80 лет

Маме Максима Виторгана актрисе Алле Балтер сегодня, 23 августа, исполнилось бы 80 лет. Народная артистка России скончалась в 2000 году, ей было всего лишь 60 лет.

//Шоу-бизнес

Друзья Анастасии Заворотнюк не подтвердили слухи о раке, но не исключили "большую проблему"

Друзья Анастасии Заворотнюк не подтвердили слухи о раке, но не исключили "большую проблему"

Поклонники Анастасии Заворотнюк начали волноваться из-за того, что актриса давно не выходила в свет, перестала вести блог в Инстаграм, а ее супруг фигурист Петр Чернышев не выступает в ледовых шоу.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Татьяна Навка рассказала, когда выступит с супругом Анастасии Заворотнюк Петром Чернышевым

Татьяна Навка рассказала, когда выступит с супругом Анастасии Заворотнюк Петром Чернышевым

Фигуристка Татьяна Навка рассказала, когда она выступит в своем шоу с супругом актрисы Анастасии Заворотнюк Петром Чернышовым. Навка рассказала, что с ее коллегой и парнером по шоу "все в порядке".

//Спорт

Кирьяков: Позиция левого защитника – самое слабое место в «Спартаке»

Кирьяков: Позиция левого защитника – самое слабое место в «Спартаке»

Вчера московский «Спартак» проиграл на выезде первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы португальской «Браге» 0:1. Бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Кирьяков в интервью еженедельнику «Аргументы недели» критически охарактеризовал игру в матче левого защитника «Спартака» Айртона.

//Шоу-бизнес

Пользователи сети вновь восхитились стройными ногами 46-летней Юлии Высоцкой

Пользователи сети вновь восхитились стройными ногами 46-летней Юлии Высоцкой

В сети обсуждают новые фотографии и видеозапись, на которых можно увидеть невероятно стройные ноги актрисы Юлии Высоцкой. 46-летняя женщина может позволить себе носить даже очень короткие шорты.

//Мнение

Мнения: Михаил Круг был первым и всегда им будет

Мнения: Михаил Круг был первым и всегда им будет

17 лет прошло с того летнего вечера, когда был убит поэт и бард Михаил Круг. А его смерть обрастает все новыми подробностями: член банды «Тверские волки» Александр Агеев, который отбывает пожизненное наказание, признался, что был участником нападения. Когда же будет поставлена точка в деле Михаила Круга?

//Общество

Управляющий отеля в Турции обвинил родителей в трагедии с 12-летней девочкой из России - очевидец

Управляющий отеля в Турции обвинил родителей в трагедии с 12-летней девочкой из России - очевидец

Девочка из Петербурга находится в состоянии комы после инцидента в бассейне в отеле Sunhill в Турции. Трагедия в турецком отеле произошла на глазах туриста из Польши. Он рассказал о реакции управляющего отеля.

//В мире

Борис Джонсон обратился к гражданам Украины на "мове"

Борис Джонсон обратился к гражданам Украины на "мове"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял участие в записи поздравительного ролика к Дню независимости Украины. В ролике британский политик обратился к гражданам страны на украинском языке.

//Происшествия

Камнепад убил семью из трех человек в Дагестане

Камнепад убил семью из трех человек в Дагестане

Камнепад в Цумадинском районе Дагестана убил семью из трех человек. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 23 августа, предоставили сотрудники республиканского Министерства внутренних дел.

//Происшествия

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Удмуртии возросло до 20 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Удмуртии возросло до 20 человек

Количество пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Ижевске увеличилось. Согласно последней информации пресс-службы МЧС РФ, в ходе аварии травмы получили 20 человек.

//В мире

Пользователи сети посмеялсь над заявлением мэра Киева Виталия Кличко о статусе Севастополя

Пользователи сети посмеялсь над заявлением мэра Киева Виталия Кличко о статусе Севастополя

Пользователи сети посмеялись над заявлением мэра Киева Виталия Кличко о статусе Севастополя. "Вот что такое, когда мозг отвергает реальность", — высказался о заявлении Кличко один из пользователей сети "Вконтакте".

//Шоу-бизнес

Шоумен Семён Слепаков в день 40-летия стал "серьёзным мужчиной"

Шоумен Семён Слепаков в день 40-летия стал "серьёзным мужчиной"

Шоумен Семён Слепаков в день 40-летия стал "серьёзным мужчиной". 23 августа Семёну Слепакову исполнилось 40 лет. Он опубликовал в Инстаграм фото не в торжественном наряде, а в чёрных трениках.

//В мире

Эрдоган планирует в ближайшие дни посетить Россию

Эрдоган планирует в ближайшие дни посетить Россию

В пятницу, 23 августа, стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Россию. Соответствующую информацию сегодня вечером предоставили сотрудники пресс-службы политика.

//Происшествия

В Ижевске автобус врезался в трубопровод, 15 пострадавших

В Ижевске автобус врезался в трубопровод, 15 пострадавших

Вечером в пятницу, 23 августа, в Ижевске автобус врезался в опору трубопровода. Согласно последней информации ГИБДД России, в результате случившего травмы получили не менее пятнадцати человек.

//Шоу-бизнес

Диана Арбенина рассказала, как ее мама помогает ей растить детей-двойняшек

Диана Арбенина рассказала, как ее мама помогает ей растить детей-двойняшек

Детям певицы Диана Арбениной исполнилось по девять лет. У артистки двойняшки - сын и дочь. Растить и воспитывать детишек рок-звезде помогает мама. Диана опубликовала трогательное семейное видео.

//Шоу-бизнес

45-летняя мать четверых детей Виктория Бэкхем показала безукоризненную фигуру в мини-шортах

45-летняя мать четверых детей Виктория Бэкхем показала безукоризненную фигуру в мини-шортах

45-летняя певица и дизайнер Виктория Бэкхем продемонстрировала безукоризненную фигуру в мини-шортах. В настоящий момент знаменитость отдыхает на море вместе со своим супругом, тремя сыновьями и дочкой.

//В мире

Волкер заявил, что США готовы присоединиться к "нормандскому формату"

Волкер заявил, что США готовы присоединиться к "нормандскому формату"

Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер в пятницу сделал важное заявление. По его словам, Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к "нормандскому формату".

//Шоу-бизнес

Алёна Апина не отмечает юбилейный день рождения

Алёна Апина не отмечает юбилейный день рождения

Певица Алёна Апина принципиально не отмечает юбилейный день рождения. 23 августа Апиной исполнилось 55 лет. Артистка не готовилась к специальным концертам по поводу юбилея.

//Спорт

Фетисов: Кузнецов опозорил не только российский хоккей, но и всю страну

Фетисов: Кузнецов опозорил не только российский хоккей, но и всю страну

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что нападающий сборной России и клуба (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов опозорил свою страну.

//Спорт

Хоккеист Евгений Кузнецов "ужасно себя чувствует" из-за дисквалификации на 4 года

Хоккеист Евгений Кузнецов "ужасно себя чувствует" из-за дисквалификации на 4 года

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов ужасно себя чувствует после того, как IIHF уведомила его, что из-за положительного допинг-теста он отстранён от международных турниров.

//Новости партнеров

//В мире

СМИ: в Берлине застрелен уроженец Чечни

СМИ: в Берлине застрелен уроженец Чечни

Вечером в пятницу, 23 августа, в СМИ появилась информация о том, что в берлинском районе Моабит застрелили уроженца Чечни. Ранее сообщалось, что в немецком городе велосипедист выстрелил в прохожего.

//В мире

Володин: США остаются верны идее сверхпревосходства

Володин: США остаются верны идее сверхпревосходства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США остаются верны идее сверхпревосходства, провоцируя мир на новую гонку вооружений. Политик заявил, что в данной ситуации РФ не останется безучастной.

//В мире

В Донецке назовут площадь в память о погибшем главе ДНР Александре Захарченко

В Донецке назовут площадь в память о погибшем главе ДНР Александре Захарченко

В Донецке назовут площадь в память о погибшем главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александре Захарченко. Именем Захарченко будет названа площадь, расположенная перед Домом правительства.

//Культура

Вдова Хворостовского вновь призналась в вечной любви к мужу

Вдова Хворостовского вновь призналась в вечной любви к мужу

Вдова всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского вновь призналась в вечной любви к мужу. Флоранс старается жить полной и яркой жизнью, но никогда не забывает о своем возлюбленном.

//Культура

"Ялтинская киностудия может стать настоящей кинематографической Меккой", - Никита Михалков

"Ялтинская киностудия может стать настоящей кинематографической Меккой", - Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков считает, что Ялтинская киностудия должна стать мощнейшей базой для съемок российского кино. Он убежден, что "Крым должен стать центром русского кино, каким он был ранее".

//В мире

Джонсон пообещал высылать из Великобритании нелегальных мигрантов

Джонсон пообещал высылать из Великобритании нелегальных мигрантов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу пообещал, что будет высылать мигрантов, которые нелегальным способом проникают на британскую территорию, пересекая пролив Ла-Манш на лодках.

//Новости СМИ2

//В мире

Мэра Вентспилса обвиняют в тяжких преступлениях

Мэра Вентспилса обвиняют в тяжких преступлениях

Непотопляемому мэру латвийского города Вентспилс Айвару Лембергсу предъявлено обвинения по нескольким пунктам. Г-на Лембергса обвиняют во взяточничестве в особо крупных размерах, легализации преступно нажитых финансовых средств и имущества, в служебном подлоге

//Общество

В Минздраве Архангельской области предположили, как цезий-137 оказался в организме врача

В Минздраве Архангельской области предположили, как цезий-137 оказался в организме врача

И.о. министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова предположила, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.

//Интервью

Актриса Ольга Смирнова о «Стилягах», танцах и любви к себе

Актриса Ольга Смирнова о «Стилягах», танцах и любви к себе

Яркая, талантливая, с обаятельной улыбкой актриса Ольга Смирнова ворвалась в российский кинематограф после фильма «Стиляги». Красотка Шерри сумела покорить зрителей великолепной пластикой и комедийным талантом. Режиссеры стали засыпать актрису предложениями.

//Яркое из блогов

«Чем думает Навальный, идя против воли спонсора, знает только Навальный»

«Чем думает Навальный, идя против воли спонсора, знает только Навальный»

//В мире

Guardian убрала подпись "Россия" со снимка, сделанного в Крыму

Guardian убрала подпись "Россия" со снимка, сделанного в Крыму

Вечером в пятницу, 23 августа, стало известно, что британское издание The Guardian убрало слово "Россия" из подписи к фотографии, которая была сделана в Крыму в рамках форума "Таврида-Арт".

//В мире

В Госдепе назвали дату введения второго пакета антироссийских санкций из-за "дела Скрипалей"

В Госдепе назвали дату введения второго пакета антироссийских санкций из-за "дела Скрипалей"

В Государственном департаменте США в пятницу сообщили, когда вступит в силу второй пакет антироссийских санкций по "делу Скрипалей". Документ уже появился в электронной базе Федерального реестра Штатов.

//Новости МирТесен

//В мире

Журналистов The Guardian, назвавшей Крым российским, пригласили посетить полуостров

Журналистов The Guardian, назвавшей Крым российским, пригласили посетить полуостров

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в пятницу, 23 августа, пригласил сотрудников британской газеты The Guardian, опубликовавшей снимок c российским статусом полуострова, посетить республику.

//В мире

Украинский историк призвал готовиться к «возобновлению боевых действий» с РФ

Украинский историк призвал готовиться к «возобновлению боевых действий» с РФ

Украинцы должны быть готовы к «возобновлению боевых действий» с Российской Федерацией. Такое заявление сделал историк Владимир Вятрович, возглавляющий Украинский институт национальной памяти.

//Общество

Дмитрий Медведев поручил сохранить зарплату при переходе на четырехдневную рабочую неделю

Дмитрий Медведев поручил сохранить зарплату при переходе на четырехдневную рабочую неделю

Председатель правительства Дмитрий Медведев призвал сохранить зарплату при переходе на четырехдневную рабочую неделю. По словам Медведева, "нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее".

//Шоу-бизнес

Фигура 54-летней Моники Беллуччи в купальнике вызвала споры в сети

Фигура 54-летней Моники Беллуччи в купальнике вызвала споры в сети

Фотография актрисы Моники Беллуччи на обложке одного из глянцевых журналов вызвала споры в сети. Некоторым очень понравился кадр, а другим показалось, что снимок является откровенно неудачным.

//Культура

В "Ленкоме" рассказали, как себя чувствует Марк Захаров

В "Ленкоме" рассказали, как себя чувствует Марк Захаров

В пятницу, 23 августа, в театре "Ленком" рассказали, как себя чувствует народный артист СССР Марк Захаров. Ранее стало известно, что режиссер был госпитализирован в Москве с воспалением легких.

//В мире

На Украине придумали способ заставить Россию «пожалеть» о присоединении Крыма

На Украине придумали способ заставить Россию «пожалеть» о присоединении Крыма

Украине нужно заставить Москву «пожалеть» о присоединении Крыма. С таким заявлением выступил Ильми Умеров, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа (запрещенная в РФ экстремистская организация).

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей: После предоплаты мужчина остался без денег и интим-услуг в Кировской области.

Горячий ТОП региональных новостей: После предоплаты мужчина остался без денег и интим-услуг в Кировской области.

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: воровство в Тверской области, обман в Кировской области и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//В мире

В США скончался один из богатейших людей планеты

В США скончался один из богатейших людей планеты

В США скончался известный американский предприниматель, миллиардер и один из самых богатых людей на планете Дэвид Кох. Согласно последней информации журналиста New Yorker Джейн Майер, ему было 79 лет.

//Здоровье

Ученые выяснили, что владельцы собак реже страдают ожирением

Ученые выяснили, что владельцы собак реже страдают ожирением

Группа ученых из Италии и США провела ряд исследований и установила, что владельцы собак имеют более низкое кровяное давление и реже страдают от избыточного веса, чем люди, у которых нет питомцев.

//Непознанное

Появился гороскоп для знаков зодиака, которые могут встретить любовь в сентябре

Появился гороскоп для знаков зодиака, которые могут встретить любовь в сентябре

Люди, рожденные под знаками Тельца, Козерога, Рака и Овна, могут встретить любовь в первом осеннем месяце. Это обещает астрологический прогноз, опубликованный в отечественном сегменте интернета.

//Спорт

У бывшего футболиста "Спартака" и сборной России медики диагностировали рак

У бывшего футболиста "Спартака" и сборной России медики диагностировали рак

Бывший футболист "Спартака" и сборной России Василий Кульков лечится от рака. Медики диагнстировали у спортсмена плоскоклеточной рак пищевода. Бывший "спартаковец" проходит курс химиотерапии.

//Происшествия

25-килограммовую опухоль нашли у пожаловавшейся на боли москвички

25-килограммовую опухоль нашли у пожаловавшейся на боли москвички

У 59-летней жительницы Москвы, которая пожаловалась врачам на сильные боли, обнаружили 25-килограммовую опухоль. Соответствующую информацию в пятницу, 23 августа, предоставили в столичном Депздраве.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
2

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»
3

ОМОН приехал в кемеровское село из-за массовой драки с цыганами
4

Эксперт: поступок Джонсона оставит серьёзный отпечаток на его имидже
5

Назван лучший зеркальный ответ России на развертывание запрещенных ракет США

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры