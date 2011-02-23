Мэр Волгограда Роман Гребенников пояснил причину своей отставки

Мэр Волгограда Роман Гребенников сообщил, что считает свое отстранение от должности незаконным и намерен обжаловать это решение в суде. По мнению Гребенникова, много экономических и политических причин.

"Я думаю, кому-то не нравится стабильное положение в городе-герое Волгограде. Кому-то хочется переделить финансово-экономические масштабы города. Словом, в этом есть определенного рода корысть определенных людей", – заявил мэр Волгограда в интервью радиостанции "Русская служба новостей".

Роман Гребенников сказал, что для того, чтобы отстранить главу муниципального образования, необходима мотивация и законные аргументы. По его словам, никакого бездействия со стороны администрации Волгограда в части исполнения судебных решений не было.

"Все указанные в этом постановление губернатора судебные решения исполняются согласно срокам. Данные сроки не исчерпаны, следовательно, решения судов нами исполняются", - отметил мэр города-героя.

Губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко во вторник, 22 февраля, снял с поста мэра Волгограда Романа Гребенникова.