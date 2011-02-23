Жириновский пойдет с Лужковым на мировую?

Адвокаты заместителя Председателя Государственной думы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского предложили представителям экс-мэра Москвы Юрия Лужкова урегулировать спор вне суда.

Напомним, 5 апреля в суде пройдет слушание дела по иску бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова к Владимиру Жириновскому. Вице-спикера Госдумы пытаются уличить в клевете.

Однако защитники Жириновского не стали дожидаться суда и уже обращались к представителям Лужкова с просьбой решить спор во внесудебном порядке, сообщает Life News.

По словам защитника Юрий Лужкова Алексея Мельникова, Владимир Вольфович — человек очень эмоциональный. "Скорее всего, он сожалеет о том, что было им сказано в сердцах", — рассказал адвокат бывшего столичного градоначальника.

Жириновский примерно год назад на заседании Госдумы обрушился с жесткой криткой на правительство Москвы и лично Лужкова. Вице-спикер тогла высказал мнение, что в действиях московских властей имеется масса проколов. Он уличил их в самых разных нарушениях — от обмана дольщиков до потери ими интереса к обеспечению безопасности на городском транспорте.

Лужков и правительство Москвы незамедлительно подали против Жириновского иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сейчас все истцы, кроме Лужкова, иски к Жириновскому отозвали.