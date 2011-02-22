Ближневосточный сценарий в России не пройдет - Медведев

Сегодня на заседании Национального антитеррористического комитета во Владикавказе президент России Дмитрий Медведев заявил, что ближневосточный сценарий в России не пройдет, хотя и оставит свой след.



По словам главы российского государства, ситуация на Ближнем Востоке и в арабском мире "тяжелейшая, предстоят очень большие трудности", сложившаяся сейчас ситуация может грозить дезинтеграцией густонаселенных государств, распадом этих стран "на мелкие осколки" и приходом к власти фанатиков. "А государства эти очень непростые, вполне вероятно, что произойдут сложные события, включая приход фанатиков к власти - это будет означать пожары на десятилетия и распространение экстремизма в дальнейшем, надо смотреть правде в глаза", - сказал российский президент и продолжил: "Такой сценарий они и раньше готовили для нас, а тем более они сейчас будут пытаться его осуществлять - в любом случае этот сценарий не пройдет", однако, происходящее на Ближнем Востоке будет оказывать "прямое воздействие" на ситуацию в России, "причем речь идет о длительной перспективе, о перспективе десятилетий", "это - большая, сложная проблема, по которой нам придется предпринимать очень серьезные усилия на протяжении очень длительного времени".



И далее проедидент России заявил: "Хотел бы сказать одно: это наша страна и наша земля, мы обязаны навести у себя порядок, для всех нас и прежде всего для наших детей, и мы наведем порядок", никто кроме самих россиян "порядок в этой сфере навести не сможет".