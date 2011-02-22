Воздушное пространство Ливии закрыто (ВИДЕО)

Воздушное пространство Ливии закрыто. МЧС РФ сообщает, что Россия согласовывает вопрос о пролете своих самолетов. Россия готовится эвакуировать наших соотечественников. Граждане РФ, которые работают или отдыхают в Ливии, сегодня должны быть эвакуированы.

МЧС отправляет несколько самолетов, которые и должны вывезти россиян из Триполи. На подмосковном аэродроме готовится к вылеты ИЛ-76. Начальник управления информации МЧС РФ Ирина Андрианова уточнила, что еще два самолета в резерве.

По предварительным данным, в Ливии остаются более пятисот россиян, в том числе сотрудники РЖД и её дочерних компаний.

В Ливии в Триполи накануне при разгоне массовой манифестации демонстрантов разгоняли не только при помощи огнестрельного оружия, но даже боевой авиации. По данным телеканала "Аль-Джазира", погибли около 250 человек.

В стране ночью показали краткое выступление Муамара Каддафи. Ливийский лидер призвал не доверять средствам массовой информации, назвал их собаками. Кадаффи заявил, что не уезжал и не собирается уезжать из Ливии.