Воздушное пространство Ливии закрыто (ВИДЕО)
22 февраля 2011, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]
Воздушное пространство Ливии закрыто. МЧС РФ сообщает, что Россия согласовывает вопрос о пролете своих самолетов. Россия готовится эвакуировать наших соотечественников. Граждане РФ, которые работают или отдыхают в Ливии, сегодня должны быть эвакуированы.
МЧС отправляет несколько самолетов, которые и должны вывезти россиян из Триполи. На подмосковном аэродроме готовится к вылеты ИЛ-76. Начальник управления информации МЧС РФ Ирина Андрианова уточнила, что еще два самолета в резерве.
По предварительным данным, в Ливии остаются более пятисот россиян, в том числе сотрудники РЖД и её дочерних компаний.
В Ливии в Триполи накануне при разгоне массовой манифестации демонстрантов разгоняли не только при помощи огнестрельного оружия, но даже боевой авиации. По данным телеканала "Аль-Джазира", погибли около 250 человек.
В стране ночью показали краткое выступление Муамара Каддафи. Ливийский лидер призвал не доверять средствам массовой информации, назвал их собаками. Кадаффи заявил, что не уезжал и не собирается уезжать из Ливии.