Вице-президент США Джозеф Байден посетит Россию весной
15 февраля 2011, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-президент США Джозеф Байден посетит Россию весной этого года, с целью подготовить визит президента США Барака Обамы в Москву.
В настоящее время прорабатываются основные направления визита Байдна. Высокопоставленный дипломатический источник не уточнил, когда именно президент США планирует посетить Россию, но визит американского вице-президента станет важным этапом по подготовке официального визита главы Белого дома в Россию.
Согласно протоколу, место проведения двусторонних переговоров на высшем уровне чередуется.
Напомним, президент РФ Дмитрий Медведев посетил США с визитом в конце июня 2010 года. Глава российского государства начал визит с поездки в штат Калифорния и Кремниевую долину, а затем прилетел в Вашингтон, где прошли двусторонние переговоры.