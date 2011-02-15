Вице-президент США Джозеф Байден посетит Россию весной этого года, с целью подготовить визит президента США Барака Обамы в Москву.



В настоящее время прорабатываются основные направления визита Байдна. Высокопоставленный дипломатический источник не уточнил, когда именно президент США планирует посетить Россию, но визит американского вице-президента станет важным этапом по подготовке официального визита главы Белого дома в Россию.

Согласно протоколу, место проведения двусторонних переговоров на высшем уровне чередуется.

Напомним, президент РФ Дмитрий Медведев посетил США с визитом в конце июня 2010 года. Глава российского государства начал визит с поездки в штат Калифорния и Кремниевую долину, а затем прилетел в Вашингтон, где прошли двусторонние переговоры.