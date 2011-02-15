Президент РФ проводит встречу с комиссаром ООН по правам человека
15 февраля 2011, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с Верховным комиссаром ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй.
Во встрече принимают участие российский омбудсмен Владимир Лукин и уполномоченный президента по правам ребенка Павел Астахов.
Российская Федерация строит свои отношения с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, основываясь на укрепление принципа универсальности и обязательности всех действующих правозащитных стандартов и недопустимости любых проявлений расовой дискриминации и ксенофобии.
Дальнейшее совершенствование госполитики в области поощрения и защиты прав человека рассматривается руководством страны в тесной увязке с усилиями по модернизации государств: в первую очередь, в направлении реформирования органов внутренних дел, судебной системы, а также гуманизации уголовного законодательства, сообщает ИТАР-ТАСС.