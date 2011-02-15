Пресс-секретарь Путина ответил на высказывания Маккейна о ситуации в России

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на высказывания экс-кандидата в президента США сенатора Джона Маккейна.

По словам Пескова, высказывания Маккейна о ситуации в России эмоциональны и некомпетентны. "Судя по риторике сенатора, еще в бытность кандидатом в президенты США, Джон Маккейн явно не относился к поклонникам России", - отметил пресс-секретарь главы российского правительства.

По словам Пескова, несмотря на это, господину Маккейну предоставят исчерпывающую информацию о том, как живет Россия сегодня, а также о том, как работает правительство России во главе с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь также пояснил, что официальная позиция администрации США в отношении правительства России в корне отличается от позиции Сената.

Джон Маккейн заявил, что события в Египте и свержение президента Хосни Мубарака должно стать предостережением для премьер-министра РФ Владимира Путина.