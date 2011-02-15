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Маккейн предостерег Путина после событий в Египте

15 февраля 2011, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Маккейн предостерег Путина после событий в Египте

Бывший кандидат в президенты США Джон Маккейн рекомендует премьер-министру РФ Владимиру Путину находясь в Кремле, вести себя чуть менее самоуверенно.

Маккейн пояснил, что Путин не должен быть слишком спокоен  после недавних событий в Египте и свержении режима президента АРЕ Хосни Мубарка.

По мнению американского политика,  ситуация в Египте – это предостережение для главы российского правительства. Экс-кандидат в президенты США Маккейн отметил, что Соединенные Штаты не уверены, что недавние волнения в Египте и смена политического режима ограничатся лишь Ближним Востоком.

"Если бы я был Владимиром Путиным, то вел бы себя чуть менее самоуверенно, находясь в Кремле со своими друзьями  из КГБ", – заявил телеканалу CBS Джон Маккейн, отметив, что ветер перемен дует и разносится, передает  Газета.ру.

Американский сенатор Джон Маккейн также вспомнил про Китай.  "Я бы не чувствовал себя в  безопасности, отдыхая на курорте, где находятся президент КНР и еще несколько человек, управляющие Китаем и решающие судьбу 1,3 млрд. жителей этой страны", – сказал он.

Масштабные антиправительственные выступления продолжались в Египте более двух недель.  Хосни Мубарак, управлявший Египтом почти 30 лет, сложил с себя президентские полномочия 11 февраля.

Ранее в результате революции в Тунисе президент страны Бен Али бежал в Саудовскую Аравию и был  отрешен от должности.

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