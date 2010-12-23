Пхеньян угрожает Сеулу применением ядерного оружия

Власти Северной Кореи в очередной раз выступили с резкой критикой в адрес Южной Кореи. На этот раз Пхеньян выступил с готовностью применить против своего соседа ядерное оружие.

Так, по словам представителей Министерства обороны КНДР, Пхеньян готов начать против Сеула "священную войну", используя собственное ядерное превосходство, передает РБК.

"Аргументы.ру" писали ранее, что в непосредственной близости от северокорейской границы Южная Корея проводит самые масштабные учения за всю историю страны.

Совет Безопасности ООН призвал обе страны не использовать оружие и не прибегать к насилию. Постпред России в Совбезе Виталий Чуркин выразил опасения в связи со сложившейся ситуацией между двумя государствами.