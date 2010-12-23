Госдума ратифицирует российско-американский договор о СНВ 24 декабря

Спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что Госдума может уже в пятницу, 24 декабря, рассмотреть вопрос о ратификации российско-американского договора по СНВ, если получит все необходимые материалы.

"Дело в том, что если те условия, которыми снабжена резолюция, не затрагивают основного текста соглашения, то мы можем даже завтра принять (ратифицировать) договор. Таково мнение комитета (по международным делам), таково мнение фракции "Единая Россия", - цитирует "Интерфакс" Грызлова.

Спикер Госдумы уточнил, что пока в России нет и еще не опубликована резолюция, принятая Сенатом США в рамках ратификации СНВ.

В связи с этим совет Думы в четверг соберется еще раз с тем, чтобы окончательно определиться по вопросам, связанным со временем ратификации данного документа.

Ранее "Аргументы.ру" писали о том, что президент России Дмитрий Медведев приветствовал ратификацию нового договора по СНВ американским сенатом.