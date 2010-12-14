Рейтинг правительства Японии упал до самого низкого уровня

Рейтинг японского правительства во главе с премьер-министром Наото Каном упал до самого низкого уровня с момента формирования кабинета. В его поддержку высказались только 21% жителей страны.

Таковы данные опроса общественного мнения, которые сегодня опубликовала общенациональная газета

"Асахи", передает радиостанция "Эхо Москвы". Популярность кабинета министров приблизилась вплотную к опасной черте в 20%, после которой в Японии принято говорить о возможной скорой отставке правительства.

Главной причиной падения рейтинга Наото Кана и его кабинета стали главным образом неудачи в области внешней политики: отсутствие прогресса в решении острого вопроса о передислокации базы ВМС США Футэмма на Окинаве и обострение территориальных споров с Китаем и Россией.

"Аргументы.ру" писали в апреле этого года, что жители префектуры Окинавы митинговали против авиабазы морских пехотинцев США. Митинги в поддержку акции протеста жителей префектуры Окинавы прошли также в Токио и на севере острова Хонсю.

Накануне премьер-министр Японии Наото Кан выразил "крайнее сожаление" в связи с поездкой первого вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова на Южные Курилы.

Также "Аргументы.ру" сообщали, что 1 ноября Дмитрий Медведев посетил остров Кунашир, входящий в состав Большой гряды Курильских островов. Премьер-министр Японии Наото Кан выразил сожаление в связи с визитом Медведева на Курилы. По словам японского премьера, Токио убеждено, что эти четыре острова являются частью территории Японии, поэтому визит российского президента достоин сожаления. Глава МИД Японии Сейдзи Маэхара заявил, что визит российского президента на Курилы "ранит чувства японского народа". Российскому послу в Японии был выражен протест.

На что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент России сам решает, какие районы Российской Федерации ему посещать. Японского посла в Москве вызвали в МИД России и заявили ему о неприемлемости японской реакции на визит Медведева.

Напомним, Япония претендует на четыре острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция России состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.