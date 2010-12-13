Президент России поручил разработать доктрину энергобезопасности РФ

Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству разработать доктрину энергетической безопасности страны и определиться с неотложными мерами по ее реализации.

Глава государства на заседании Совета безопасности РФ 13 декабря заявил: "Очевидно, что нужна целая система мер, которая позволит навести не только элементарный порядок, но и осуществить модернизацию российского ТЭКа".

Президент РФ напомнил, что утверждена энергетическая стратегия и генеральная схема развития объектов электроэнергетики, нефтяной и газовой отраслей. При этом он отметил: "Однако этого недостаточно, мы должны думать о комплексном подходе, поручаю правительству разработать доктрину энергетической безопасности, что вполне оправданно, и определиться с самыми неотложными первоочередными мерами по ее реализации".

Ранее "Аргументы.ру" сообщали: в справочных материалах, распространенных к заседанию Совета безопасности РФ в Кремле было отмечено, что запасы нефти в России выработаны более чем на 50%, наблюдается высокий износ мощностей в электроэнергетике, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.