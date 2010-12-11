Кинорежиссер Никита Михалков считает, что партия "Единая Россия" должна встать на путь модернизации, сформулировать конкретные цели своего развития, чтобы избежать аморфности.

"Если партия власти хочет оставить за собой власть, она должна модернизироваться, должна двигаться и быть конкретной", - сказал Никита Михалков "Интерфаксу", отметив, что если у партии власти возник интерес к его манифесту просвещенного консерватизма, то, "дай Бог, может быть, она обновится, более конкретизируется в своих поступках и помыслах, а не будет огромным аморфным телом, которое поступает так, как ему велят".

"Аргументы.ру" писали, что Никита Михалков в конце октября выступил с политическим манифестомв котором заявил, что России пора покончить с либеральной демократией, и что будущее страны - за просвещенным консерватизмом.