Кремль предлагает НПО выдвинуть Джулиана Ассанжа на Нобелевку

Неправительственным организациям следует подумать над тем, чтобы выдвинуть основателя скандально известного интернет-ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа лауреатом Нобелевской премии.

"Надо общественным и неправительственным организациям подумать, как ему помочь. Может быть, выдвинуть лауреатом Нобелевской премии", - заявил источник РИА Новости в администрации президента РФ.

"Аргументы.ру" писали ранее, что в декабре журнал Time по традиции выбирает персону, пользующуюся, по мнению читателей, наибольшим влиянием в мире. Первое место в рейтинге издания занимает Джулиан Ассанж. За свою жизнь он опубликовал более 250 тысяч секретных телеграмм американских дипломатов. Сайт Wikileaks был основан еще в 2006 году. Тогда же на ресурсе появился первый материал "Решение Исламского суда Сомали о казни правительственных чиновников". Портал подчеркнул, что документ может быть ненастоящим, но "получен из серьезного источника в разведке США". Вскоре после этого Джулиан Ассанж отправил Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel и The New York Times около 100 тысяч секретных документов о ходе войны в Афганистане. После публикации документов разразился международный скандал.

Неделю назад сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации "закрытой" документации, начал публикацию серии из почти 250 тысяч документов, являющихся перепиской американских дипломатов. Обвинения в адрес основателя ресурса посыпались со всех концов света.

Во вторник, 7 декабря, Джулиан Ассанж добровольно явился в лондонскую полицию, демонстрируя, что не признает обвинений в свой адрес, и был арестован. При этом суд отказался отпустить его под залог, и не пустил к нему адвокатов.

Британский суд должен рассмотреть экстрадиционный запрос от Швеции, где 39-летний австралиец обвиняется в четырех сексуальных преступлениях, включая изнасилование.

Стоит отметить, что высшие чиновники из администрации президента Барака Обамы также обсуждают возможность запроса экстрадиции основателя Wikileaks, Джулиана Ассанжа, чтобы предъявить ему обвинение в шпионаже.