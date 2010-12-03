Украина рада, Рада и Москва

Рабочий визит председателя Совета Федерации Сергея Миронова в Киев, 29 ноября, сопровождался циклоном, сильным ветром, снегом и дождем, которые не помешали официальным встречам с представителями высшей власти Украины и достижению если не принципиальных, то важных предварительных договоренностей по целому ряду вопросов.

Внушительная российская делегация, состоящая из сенаторов, депутатов Государственной думы, дипломатов и чиновников села за стол переговоров с депутатами Верховной Рады Украины. Межпарламентская комиссия обсуждала перспективы более эффективного сотрудничества и законодательного обеспечения в сфере высоких технологий: атомной энергетики, авиастроительства, ракетно-космической отрасли, судостроения и развития транспортных коридоров. Не обошли вниманием законодатели и острые вопросы взаимодействия в области образования и здравоохранения.

Во время своего визита Сергей Миронов встретился с президентом Украины Виктором Януковичем, с которым, по словам спикера, «были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, общие подходы к их решению в будущем, а также конкретные существующие договоренности, достигнутые после недавней поездки президента Украины в Россию».

Вперед, к предкам! Нужен ли нам майдан?

Независимо от того, какая температура на столбике термометра и кто, где, на каком уровне ведет переговоры, майдан волновался, митинговал и жил своей жизнью.

Море зонтов и разноцветных накидок от дождя превратили митинг в праздник. Флаги разных цветов из разных городов, необычные для русских глаза и уха лозунги производят неизгладимое впечатление. Споры идут вокруг введения новых налогов. На взгляд большинства, непосильных.

Сразу каким-то шестым чувством, на уровне клетки, понимаешь, что многие из нас вышли именно отсюда, из Киевской Руси, где власть еще тысячи лет назад прислушивалась к мнению народа и избиралась народом.

Вывод напрашивается сам собой – не пора ли нам увидеть себя в истинном свете, без кривого зеркала великоросской гордыни, или еще хуже – без рабского уничижения перед чем бы то ни было: силой, властью, деньгами и прочей дурью? ПРОСТО ВСПОМНИТЬ, КТО МЫ, ОТКУДА, ДЛЯ ЧЕГО ПРИШЛИ.

«У всех народов свои традиции. Каждый выбирает то, что для него приемлемо и близко. Но не всегда существует необходимость переносить подобный опыт на нашу почву», – считает Сергей Миронов.

И тем не менее – сегодня на майдане тихо. Виктор Янукович приостановил рассмотрение нового налогового законодательства до лучших времен. Поневоле задумаешься – а может, что-то нужно перенести и на нашу почву? Например, уважение властей к народному мнению.

Кто уберет кляксы «ОТ ОРАНЖЕВЫХ»?

Все хорошо в славном граде Киеве: улыбающиеся полицейские (!); чисто вымытые улицы, по которым не нужно прыгать, как по минному полю (я так скачу в Москве каждый день), а можно ходить, не глядя себе под ноги; румяные доброжелательные лица киевлян, качественные и недорогие продукты.

Но, когда натыкаешься сплошь и рядом на невообразимые следы «от оранжевых», становится не по себе – в каждой гостинице лежат горы путеводителей, где черным по белому описаны годы «оккупации» российскими войсками.

А памятник «Голодомору»? Стоит черная клякса возле белой стены православного древнего собора, в прекрасном парке Славы, и на этой же монастырской стене висит карта «интервенции и инквизиции» на разных языках. Так и хочется крикнуть: «Не виноватые мы! Учите историю, граждане! Или это уже не обязательно?» Самое страшное, что за эти годы подросло поколение, уверенное в том, что все так и было: интервенция, инквизиция, оккупация…

Конечно, не все еще потеряно. Отношения между странами постепенно налаживаются, что особенно заметно по сухим цифрам статистики импорта – экспорта. Но история, отношение к ней, трактовка событий, требуют большого такта и тонкости. Не зря парламентарии России и Украины договорились создать постоянно действующую двухстороннюю Комиссию. Сотрудничество в этих сферах требует особого внимания со стороны законодателей как с точки зрения совершенствования правовых основ взаимодействия в межгосударственных отношениях, их реализации на национальном уровне, так и усовершенствования законодательной базы.

«Сегодня наши отношения такие, какие и должны быть между двумя братскими народами и близкими соседями. У нас общая история, единая духовная база – православная вера. Должен сказать, что после прихода нового президента Украины еще и года не прошло, но уже видны позитивные перемены в отношениях между нашими государствами. Поэтому я уверен, что по многим не решенным еще вопросам мы найдем взаимовыгодные договоренности. Сегодня руководители наших стран демонстрируют хороший, здоровый прагматизм. Именно на его основе и будут найдены решения самых непростых вопросов», – сказал на пресс-конференции Сергей Миронов.

«Перспективы нашего сотрудничества большие, однако далеко не все возможности для их развития исчерпаны. Есть проблемы и противоречия, но все разрешимо и разрешается», – в свою очередь заявил глава кабинета министров Украины Николай Азаров.

А глава Верховной Рады. Владимир Литвин, выступая перед членами Межпарламентской комиссии, отметил, что «пришло время действовать, а не только констатировать необходимость сотрудничества, что особенно актуально для России и Украины в условиях глобализации».