Задержанный за "торговлю" должностями не работает в СФ с 22 ноября
1 декабря 2010, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]
Михаил Беридзе, задержанный правоохранительными органами по подозрению в "торговле" должностями помощников и советников в Совете Федерации и Госдуме, не является помощником сенатора с 22 ноября.
"Он был помощником Александра Тер-Аванесова, но с 22 ноября им уже не является", - рассказала РИА Новости представитель пресс-службы СФ.
"Аргументы.ру" сообщали, что по подозрению в мошенничестве задержан Михаил Беридзе, помощник члена Совета Федерации.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ - "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".