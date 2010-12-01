Михаил Беридзе, задержанный правоохранительными органами по подозрению в "торговле" должностями помощников и советников в Совете Федерации и Госдуме, не является помощником сенатора с 22 ноября.

"Он был помощником Александра Тер-Аванесова, но с 22 ноября им уже не является", - рассказала РИА Новости представитель пресс-службы СФ.

"Аргументы.ру" сообщали, что по подозрению в мошенничестве задержан Михаил Беридзе, помощник члена Совета Федерации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ - "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".