Викиликс: Следующей целью будет влиятельный банк США
30 ноября 2010, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]
Глава скандального интернет-ресурса Wikileaks Джулиан Ассанж в интервью журналу Forbes заявил, что следующей "мишенью" организации будет крупный и влиятельный американский банк.
По словам Ассанжа, около половины секретных документов Wikileaks имеет отношению к частному сектору.
Джулиан Ассанж подчеркнул: "Я рассчитываю, что дальнейшая публикация документов повлечет за собой расследования и реформы".
"Аргументы.ру" писали, что в понедельник сайт WikiLeaks обнародовал документы, в которых содержится переписка Госдепартамента с посольствами США за рубежом.
Сенсационную дипломатическую переписку разместили у себя на сайтах несколько ведущих мировых изданий - Le Monde, Der Spiegel, The Guardian, The New York Times, El Pais.