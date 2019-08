Викиликс: Следующей целью будет влиятельный банк США

Глава скандального интернет-ресурса Wikileaks Джулиан Ассанж в интервью журналу Forbes заявил, что следующей "мишенью" организации будет крупный и влиятельный американский банк.

По словам Ассанжа, около половины секретных документов Wikileaks имеет отношению к частному сектору.

Джулиан Ассанж подчеркнул: "Я рассчитываю, что дальнейшая публикация документов повлечет за собой расследования и реформы".

"Аргументы.ру" писали, что в понедельник сайт WikiLeaks обнародовал документы, в которых содержится переписка Госдепартамента с посольствами США за рубежом.

Сенсационную дипломатическую переписку разместили у себя на сайтах несколько ведущих мировых изданий - Le Monde, Der Spiegel, The Guardian, The New York Times, El Pais.