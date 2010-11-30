Президент России уволил начальника ГУВД Краснодарского края

Президент России Дмитрий Медведев, выступая 30 ноября в Кремле с ежегодным Посланием к Федеральному собранию, отправил в отставку начальника ГУВД Краснодарского края.

Глава государства отметил: "К сожалению, произошел целый ряд трагических событий, в результате которых погибли, были убиты наши граждане. Их причинами являются, в том числе, и расхлябанность в деятельности правоохранительных и других властных органов, зачастую их прямое сращивание с криминалом".

"По одному из таких эпизодов я принял решение освободить от должности начальника ГУВД Краснодарского края", - подчеркнул президент России.

"Аргументы.ру" сообщали, что 5 ноября в станице Кущевская (Краснодарский край) в одном из частных домов произошел пожар. После локализации огня, во время разборов завалов, сотрудники МЧС обнаружили тела 12 погибших, среди которых - четверо детей. Десять из 12 человек, тела которых найдены в сгоревшем доме в станице Кущевская, были зарезаны. Смерть малолетнего ребенка наступила от отравления угарным газом, еще один был задушен.

Убийство 12 человек получило огромный общественный резонанс.

Напомним, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев накануне на встрече с жителями станицы Кущевской заявил, что готов уйти в отставку, если виновные в убийстве 12 человек сумеют избежать наказания.