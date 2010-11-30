Глава России:Нужно максимально ужесточить наказания за преступления против детей

Президент России Дмитрий Медведев в своем ежегодном Послании Федеральному собранию продолжил тему детей и предложил максимально ужесточить наказания за преступления против детей.

Глава государства отметил: "Многие факты просто переворачивают души. Детей, чаще всего сирот, вовлекают в наркоманию в проституцию... Мерзавцев, которые этим занимаются, нужно наказывать самым суровым образом".

Он напомнил, что в прошлом году было ужесточение за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Президент распорядился, чтобы для людей, хоть раз замешенных в преступлениях против детей, был "раз и на всегда закрыт" доступ в школьные, дошкольные и другие детские учреждения.

Дмитрий Медведев подчеркнул: "Таких людей на пушечный выстрел нельзя подпускать к детям", – уточнив, что соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Президент России рассчитывает, что депутаты примут его до конца года.

Прямую трансляцию Послания Дмитрия Медведева парламентариям смотрите на сайте "Аргументы.ру".