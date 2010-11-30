Президент России Медведев, оглашая ежегодное Послание Федеральному Собранию, заявил, что модернизация – "не самоцель", а "лишь инструмент с помощью которого мы можем решить давно назревшие цели".

Президент остро обозначил вопрос демографии: ""Важно, в каких руках будет находиться Россия".

Дмитрий Медведев подчеркнул, что нужна современная политика в области детства, которая отвечает интересам национального развития.

Прямую трансляцию Послания Дмитрия Медведева парламентариям смотрите на сайте "Аргументы.ру".