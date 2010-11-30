Модернизация – "не самоцель" - Дмитрий Медведев
30 ноября 2010, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Медведев, оглашая ежегодное Послание Федеральному Собранию, заявил, что модернизация – "не самоцель", а "лишь инструмент с помощью которого мы можем решить давно назревшие цели".
Президент остро обозначил вопрос демографии: ""Важно, в каких руках будет находиться Россия".
Дмитрий Медведев подчеркнул, что нужна современная политика в области детства, которая отвечает интересам национального развития.
Прямую трансляцию Послания Дмитрия Медведева парламентариям смотрите на сайте "Аргументы.ру".