МВД РФ: УБОПы воссоздавать не собираются
25 ноября 2010, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]
Высокопоставленный представитель МВД России заявил 25 ноября, что никакого решения о воссоздании подразделений по борьбе с организованной преступностью — УБОПов — в системе внутренних дел нет.
"Аргументы.ру" со ссылкой на "Интерфакс" сообщали ранее, что упраздненные в 2008 году УБОПы могут быть возрождены в рамках реформирования российских органов внутренних дел. В частности, сообщалось, что УБОПы могут войти в состав Службы криминальной милиции МВД.
"В настоящее время никакого решения о воссоздании в системе МВД упраздненных в 2008 году подразделений по борьбе с организованной преступностью нет", — сказал РИА Новости высокопоставленный представитель МВД.
По его словам, сообщения о том, что подразделения УБОП будут воссозданы, не соответствуют действительности.