МВД РФ: УБОПы воссоздавать не собираются

Высокопоставленный представитель МВД России заявил 25 ноября, что никакого решения о воссоздании подразделений по борьбе с организованной преступностью — УБОПов — в системе внутренних дел нет.

"Аргументы.ру" со ссылкой на "Интерфакс" сообщали ранее, что упраздненные в 2008 году УБОПы могут быть возрождены в рамках реформирования российских органов внутренних дел. В частности, сообщалось, что УБОПы могут войти в состав Службы криминальной милиции МВД.

"В настоящее время никакого решения о воссоздании в системе МВД упраздненных в 2008 году подразделений по борьбе с организованной преступностью нет", — сказал РИА Новости высокопоставленный представитель МВД.

По его словам, сообщения о том, что подразделения УБОП будут воссозданы, не соответствуют действительности.