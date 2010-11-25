КНДР: Обстрел южнокорейского острова - "самооборона"
25 ноября 2010, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]
Власти КНДР распространили 25 ноября заявление, в котором назвали вчерашний артобстрел южнокорейского острова "самообороной", а действия Южной Кореи - "намеренной провокацией".
В сообщении военной миссии Корейской народной армии отмечается, что вооруженные силы КНДР оперативно ответили на обстрел своих территориальных вод Южной Кореей при проведении маневров.
Потому, заявляют северокорейские власти, обвинения, выдвинутые США в адрес Пхеньяна о якобы имевшем место нарушении условий перемирия, подписанного по завершении Корейской войны 1950-1953 годов, являются "абсурдными".
КНДР заявляет, что в случае дальнейших "необдуманных провокационных действий" Северная Корея "немедленно нанесет ответный удар", передает ИТАР-ТАСС.