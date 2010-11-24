Президент РФ обнаружил симптомы "застоя" в политической жизни России. Дмитрий Медведев в своем видеоблоге рассказал о возникновении угрозы превращения стабильности в фактор стагнации.

"Такой застой одинаково губителен и для правящей партии, и для оппозиционных сил. Если у оппозиции нет ни малейшего шанса выиграть в честной борьбе – она деградирует и становится маргинальной. Но если у правящей партии нет шансов нигде и никогда проиграть, она просто "бронзовеет", и, в конечном счёте, тоже деградирует, как любой живой организм, который остаётся без движения", - считает глава государства.

Дмитрий Медведев считает, что возникла необходимость поднять уровень политической конкуренции. Стоит отметить, что эти слова прозвучали в преддверии встречи президента с лидерами парламентских партий.