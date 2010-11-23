Президент Белоруссии отказался от встречи с главой российского МИДа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, который прибыл в Минск накануне для участия в совместном заседании коллегии МИДов двух стран.

Как пишет газета "Коммерсант", эксперты называют визит Лаврова последним предупреждением белорусскому президенту. Решение Лукашенко проигнорировать приезд главы российского МИДа — явно демонстративный жест, поскольку до сих пор глава Белоруссии всегда встречался даже с прибывшими в Минск российскими губернаторами.

По мнению аналитиков, подобная позиция Минска связана с недавними визитами в Белоруссию министров иностранных дел Германии и Польши, а также президента Литвы Дали Грибаускайте. Европейские министры пообещали Минску финансовую помощь в размере 3-х миллиардов долларов в случае проведения честных президентских выборов, а глава Литвы заявила, что продолжение правления Лукашенко является гарантией стабильности Белоруссии, а также того, что эта страна "не превратится в Россию".

Напомним, официальный визит Сергея Лаврова проходит за месяц до президентских выборов в Белоруссии.