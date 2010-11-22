"Справедливая Россия" поддержит Собянина на посту мэра Москвы

Лидер партии "Справедливая Россия", спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что партия "Справедливая Россия" будет оказывать поддержку Сергею Собянину в его работе на посту мэра Москвы.

"Хотим пожелать успехов в вашей нужной москвичам и всей стране работе. Мы внимательно наблюдаем, радуемся за столицу нашей Родины", - сказал Сергей Миронов в ходе рабочей встречи с Сергеем Собяниным.

"Конструктивно оппозиционная "Единой России" партия "Справедливая Россия" и ее региональное отделение готовы мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину помогать", - цитирует РИА Новости Миронова.

Мэр Москвы, в свою очередь, сказал, что, несмотря на то, что "Справедливая Россия" сейчас не представлена в Мосгордуме, у нее есть шансы войти в состав городской думы на следующих выборах.

"Мне интересно мнение вашей партии по самым ключевым вопросам", - подчеркнул Сергей Собянин.