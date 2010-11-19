Сопредседатель оппозиционного движения "Солидарность" Борис Немцов заявил, что в аэропорту "Шереметьево" на него напали представители движения "Наши". Немцов будет добиваться их наказания.

Борис Немцов узнал нападавших, по его словам, они постоянно его преследуют. Когда он прилетел в "Шереметьево" из США, где выступал в Конгрессе, и выходил из аэропорта, к нему подбежали сзади и накинули на голову что-то вроде сачка, рассказал политик в интервью радиостанции "Эхо Москвы".