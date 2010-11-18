Борис Грызлов: Комитет Госдумы может провести заседание в Кущевской

Комитет Госдумы по безопасности может провести выездное заседание в станице Кущевская Краснодарского края, где произошло убийство 12 человек, в том числе четверых несовершеннолетних детей. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Борис Грызлов.

По его словам, в станице следует опросить тех людей, которые пострадали в течение многих месяцев и даже лет от действий преступного сообщества.

Аргументы.ру сообщали, что в четверг проходит закрытое заседание комитета по безопасности, на которое приглашено руководство Следственного комитета.

Напомним, мотивом организации Сергеем Цапком убийства в 12 человек в станице Кущевская могла стать месть за погибшего в 2002 году брата. Заявление родственника погибших Аметовых с таким предположением о причине жестокого убийства зачитали в минувшую среду в суде. По данным следствия, заказчиком убийства является бизнесмен и экс-депутата Кущевского районного собрания Сергей Цапка.