Президенты России и Словении обсудят "Южный поток"
17 ноября 2010, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Дмитрий Медведев и президент Словении Данило Тюрк 17 ноября обсудят двустороннее инвестиционное взаимодействие России и Словении в сфере ТЭК, в том числе по проекту "Южный поток", а также в других областях.
По итогам переговоров планируется подписание российско-словенской Декларации о партнерстве для модернизации, Меморандума о важных проектах для расширения экономического сотрудничества двумя странами, а также ряда других двусторонних документов.
Официальный визит Данило Тюрка в Россию продлится до 19 ноября. Запланированы его посещения Санкт-Петербурга и Самары.