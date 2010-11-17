Президент РФ Дмитрий Медведев и президент Словении Данило Тюрк 17 ноября обсудят двустороннее инвестиционное взаимодействие России и Словении в сфере ТЭК, в том числе по проекту "Южный поток", а также в других областях.

По итогам переговоров планируется подписание российско-словенской Декларации о партнерстве для модернизации, Меморандума о важных проектах для расширения экономического сотрудничества двумя странами, а также ряда других двусторонних документов.

Официальный визит Данило Тюрка в Россию продлится до 19 ноября. Запланированы его посещения Санкт-Петербурга и Самары.