К 2015 году МЧС переоснастят более чем на 40 миллиардов рублей (ВИДЕО)

Владимир Путин заявил на совещании по вопросу совершенствования материально-технической базы спасателей, что более 40 миллиардов рублей на техпереоснащение МЧС будет выделено до 2015 года.

Деньги пойдут на закупку современной авиатехники, пожарных автомобилей, средств связи и управления. Благодаря этому, уверен премьер, к 2015 году доля новой современной техники в министерстве должна достигнуть 80%, тогда как сейчас этот показатель составляет 30%.

"Необходимо учитывать, что природные пожары – это, конечно, серьезная, но не единственная угроза, которая может нас поджидать в будущем", - цитирует телеканал "Россия 24" главу правительства.

Поэтому решать, какая техника и под какие конкретные задачи будет нужна, следует только после комплексного анализа всех возможных рисков как природного, так и техногенного характера.

Премьер отметил, что при выборе потенциальных поставщиков следует по возможности отдавать предпочтение российским производителям.