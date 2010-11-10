Совет Федерации урезал полномочия Сергея Миронова

Совет федерации одобрил законопроект, уточняющий процедуру назначения членов верхней палаты Федерального собрания. За законопроект проголосовали 143 сенатора, один воздержался, спикер СФ Сергей Миронов высказался против.

Суть принятых поправок в закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с изменением порядка формирования Совета Федерации" - сократить процедуру назначения новых сенаторов по времени. Теперь днем начала работы члена Совета Федерации считается десятый день со дня вступления в силу решения об его избрании (назначении) соответствующим органом госвласти субъекта РФ.

Председатель Совета Федерации Сергей Миронов уверен, что в перспективе Россия перейдет к выборам верхней палаты парламента. «Самой правильной формой формирования СФ было бы участие населения в его выборности», - цитата ИТАР-ТАСС Сергея Миронова.

Уже сейчас очевидно, что 10-дневный карантин, который дается новому сенатору на то, чтобы приступить к выполнению своих обязанностей, не позволит немедленно наделить его полномочиями, а такая необходимость может возникнуть, добавил председатель Совета Федерации.

"Аргументы.ру" писали ранее, что глава Совета Федерации Сергей Миронов призывал установить всенародные выборы членов верхней палаты парламента.