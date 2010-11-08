Президент Белоруссии не хочет здороваться с Президентом России

Президент Белоруссии заявил, что не желает здороваться со своим российским коллегой, но вынужден это делать. Также Лукашенко назвал высказывания Дмитрия Медведева в собственном видеоблоге ложью.

Такие заявления Лукашенко были опубликованы в понедельник в ряде польских СМИ, интервью которым Лукашенко дал на прошлой неделе.

Лукашенко отметил, что не хотел бы здороваться с Медведевым, однако он вынужден это делать, поскольку их отношения касаются не его лично, а всего государства.

Также президент Белоруссии публично вспомнил стиль общения покойного Бориса Ельцина, как тот на него "рычал". Однако Лукашенко уточнил, что отношения с первым президентом России в целом были лучше, потому что Ельцина отличали "любовь и уважение к Белоруссии", передает "Русская Служба Новостей".