Президент РФ наложил вето на изменения в закон о собраниях и митингах

Российский президент Дмитрий Медведев наложил вето на изменения в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

Закон, принятый Госдумой 22 октября и одобренный Советом Федерации 27 октября, в частности, ужесточал санкции за нарушение законодательства о митингах.

Президент направил письмо руководителям обеих палат Федерального Собрания РФ - Борису Грызлову и Сергею Миронову, в котором пояснил, что закон, направленный на урегулирование порядка организации и проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе с использованием транспортных средств, содержит положения, затрудняющие свободную реализацию конституционного права граждан проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.