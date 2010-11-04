Президент США Барак Обама заявил, что одобрение американским Сенатом договора об СНВ станет "сильным сигналом России" о серьезности намерений США по сокращению ядерных арсеналов.

"Мы договорились с русскими о существенном сокращении наших ядерных вооружений. И это традиционно поддерживали" представители как Демократической, так и Республиканской партий, сказал Обама. Президент подчеркнул, что вопрос об СНВ "традиционно является не демократическим или республиканским, он относится к теме обеспечения национальной безопасности США".

Обама выразил надежду, что "мы сможем выполнить задуманное до того, как уйдем, и направим русским сильный сигнал о серьезности наших намерений по поводу сокращения ядерных арсеналов". По его словам, это также будет "сигналом всему миру о нашей серьезности в отношении нераспространения ядерных вооружений", передает телеканал "Россия 24".