Дмитрий Медведев поблагодарил японского премьера за приглашение на форум АТЭС

Президент России Дмитрий Медведев поблагодарил премьер-министра Японии Наото Кану за приглашение принять участие в 18-ой встрече лидеров экономик форума АТЭС, который пройдет в Иокогаме 13-14 ноября.

"Разделяю точку зрения о важности роли АТЭС в расширении многостороннего политического и экономического взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах поиска эффективных ответов на вызовы современности. Настроен активно участвовать в дискуссии в рамках главной темы японского председательства "Перемены и действия". Рассчитываю, что удастся выйти на комплекс совместных мер по преодолению последствий глобального финансово-экономического кризиса, выработать оптимальную модель развития в регионе АТЭС в посткризисный период с упором на обеспечение экономической и социальной безопасности", - говорится в официальном послании президента России.