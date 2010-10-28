Новым послом России в Лондоне станет Александр Яковенко

Москва определилась с кандидатурой посла в Великобритании. Коллегия МИД России утвердила на должность посла в Великобритании заместителя министра иностранных дел Александра Яковенко.

Как пишет газета "КоммерсантЪ", ожидается, что соответствующий указ Дмитрий Медведев подпишет в течение месяца.

На новом месте Яковенко придется заниматься нормализацией российско-британских отношений, испорченных при британском правительстве лейбористов, в том числе из-за истории со смертью в Лондоне экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко и гонений на Британский совет в России.

Пост посла России в Великобритании вакантен с 27 августа, когда был подписан президентский указ об освобождении от занимаемой должности Юрия Федотова. С 13 сентября Федотов, проработавший в этой должности пять лет, пересел в кресло исполнительного директора управления ООН по наркотикам и преступности.