Главы России, Армении и Азербайджана обсудят карабахскую проблему
27 октября 2010, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]
Президенты России, Армении и Азербайджана обсудят перспективы урегулирования конфликта вокруг самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Дмитрий Медведев, Серж Саргсян и Ильхам Алиев встретятся в Астрахани.
По данным радио "Свобода", накануне встречи в зоне карабахского конфликта в перестрелке с азербайджанскими военными убит военнослужащий Нагорного Карабаха. Армения уже обвинила Азербайджан в нарушении перемирия и попытке дестабилизировать ситуацию.