Главы России, Армении и Азербайджана обсудят карабахскую проблему

Президенты России, Армении и Азербайджана обсудят перспективы урегулирования конфликта вокруг самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Дмитрий Медведев, Серж Саргсян и Ильхам Алиев встретятся в Астрахани.

По данным радио "Свобода", накануне встречи в зоне карабахского конфликта в перестрелке с азербайджанскими военными убит военнослужащий Нагорного Карабаха. Армения уже обвинила Азербайджан в нарушении перемирия и попытке дестабилизировать ситуацию.