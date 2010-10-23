Северный Кавказ является неотъемлемой частью России - Владислав Сурков

Первый замруководителя администрации президента РФ Владислав Сурков заявил, что у руководства России нет ни малейших сомнений относительно того, что Северный Кавказ является неотъемлемой частью РФ.

"Кавказ является опорой, фундаментом России. Это не только в переносном, но и в прямом смысле. Это камень, на котором стоит вся Россия, это опора страны", - сказал Сурков 22 октября в Грозном на встрече с представителями молодежных организаций.

Первый замглавы администрации президента РФ подчеркнул: "Я со всей ответственностью заявляю, что президент Дмитрий Медведев и председатель правительства Владимир Путин никогда не ставили и не ставят под малейшее сомнение единство и целостность российского государства".

"Все должны знать, что Кавказ был и навсегда останется составной частью России", - цитирует "Интефакс" Владислава Суркова.