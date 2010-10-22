Михаил Мень утвержден губернатором Ивановской области на второй срок

Депутаты Ивановской областной думы согласовали 22 октября на внеочередном заседании кандидатуру действующего главы региона Михаила Меня на второй губернаторский срок.

19 октября президент РФ Дмитрий Медведев предложил продлить полномочия губернатора Ивановской области Михаила Меня. В список кандидатов на пост главы региона, помимо Меня, входили депутат Госдумы Татьяна Яковлева и председатель областной Думы Сергей Пахомов.



