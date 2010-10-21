Президент России произвел назначения в ФСКН

Президент России Дмитрий Медведев произвел ряд назначений в системе Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении, опубликованном 21 октября на сайте Кремля говорится, что глава российского государства Дмитрий Медведев своим Указом назначил полковника полиции Игоря Степаненко начальником Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Приморскому краю.

Полковник полиции Геннадий Удовиченко назаначен на пост заместителя руководителя аппарата Государственного антинаркотического комитета – начальника управления по Центральному федеральному округу, а полковник полиции Александр Ушаков назнаечен начальником Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Мурманской области.