Главой Благовещенска стал Николай Неведомский

Главой городской администрации Благовещенска стал Николай Неведомский - 20 октября депутаты городской думы на внеочередном заседании большинством голосов назначили его на должность сити-менеджера.

«На заседании присутствовало 26 депутатов, 20 голосов было отдано «за», таким образом, 2/3 парламентариев выразили поддержку Неведомскому», - сообщил представитель пресс-службы думы.

Как стало известно, с Неведомским уже подписан контракт, в ближайшее время он приступит к исполнению своих обязанностей.

Шесть депутатов, не согласных с представленной кандидатурой, представляют местное отделение ЛДПР и КПРФ и не поддерживают идею отмены всенародных выборов мэров, передает «Интерфакс».