СКП РФ просит Госдуму лишить депутата Ашота Егиазаряна неприкосновенности

СКП России просит Госдуму лишить депутата Ашота Егиазаряна неприкосновенности с тем, чтобы начать против него уголовное преследование по факту мошенничества в особо крупных размерах.

Представление о снятии с Егиазаряна неприкосновенности внес в нижнюю палату парламента председатель СКП РФ Александр Бастрыкин.

Согласно закону о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации, парламентарий не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, без согласия соответствующей палаты Федерального собрания, передает ИТАР-ТАСС.