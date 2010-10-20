СКП РФ просит Госдуму лишить депутата Ашота Егиазаряна неприкосновенности
20 октября 2010, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]
СКП России просит Госдуму лишить депутата Ашота Егиазаряна неприкосновенности с тем, чтобы начать против него уголовное преследование по факту мошенничества в особо крупных размерах.
Представление о снятии с Егиазаряна неприкосновенности внес в нижнюю палату парламента председатель СКП РФ Александр Бастрыкин.
Согласно закону о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации, парламентарий не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, без согласия соответствующей палаты Федерального собрания, передает ИТАР-ТАСС.