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СКП РФ просит Госдуму лишить депутата Ашота Егиазаряна неприкосновенности

20 октября 2010, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

СКП РФ просит Госдуму лишить депутата Ашота Егиазаряна неприкосновенности

СКП России просит Госдуму лишить депутата Ашота Егиазаряна неприкосновенности с тем, чтобы начать против него уголовное преследование по факту мошенничества в особо крупных размерах.

Представление о снятии с Егиазаряна неприкосновенности внес в нижнюю палату парламента председатель СКП РФ Александр Бастрыкин.

Согласно закону о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации, парламентарий не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, без согласия соответствующей палаты Федерального собрания, передает ИТАР-ТАСС.

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Возобновлен марафонский заплыв через Байкал

Возобновлен марафонский заплыв через Байкал

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//В мире

В Каире после ДТП прогремел мощный взрыв, погибли 19 человек

В Каире после ДТП прогремел мощный взрыв, погибли 19 человек

Минувшей ночью в Каире у Института рака произошло ДТП с тремя автомобилями, после чего прогремел взрыв. В результате происшествия погибли 19 человек, ещё несколько пострадали.

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Пропавшие в Кузбассе грибник и его сыновья найдены живыми

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Пропавшие в лесу в Кемеровской области грибник и его маленькие сыновья найдены живыми. Эту радостную новость утром в понедельник, 5 августа, предоставили сотрудники пресс-службы ГУ МВД по региону.

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Иосиф Пригожин сообщил, что маме Валерии сделали серьезную операцию в Швейцарии

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//Общество

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К концу рабочей недели в Москве усилятся дожди

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Супруга Цекало показала УЗИ, чтобы избежать ненужных слухов о беременности

Супруга Цекало показала УЗИ, чтобы избежать ненужных слухов о беременности

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//Происшествия

В Москве аферист похитил со счета мужчины 3,5 млн рублей

В Москве аферист похитил со счета мужчины 3,5 млн рублей

Телефонный мошенник, представившийся лжесотрудником банка, похитил у москвича 3,5 млн рублей. Согласно последним данным столичной полиции, данный инцидент произошел утром в субботу, 3 августа.

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//Наука

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У ЦАГИ отбирают уникальные научные лаборатории ради помещений в центре Москвы

В распоряжение редакции «Аргументов недели» попал убойный документ, который вызывает массу вопросов к уровню компетентности руководителей авиационной науки и отрасли в целом. У знаменитого Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ФГУП «ЦАГИ») чиновники отбирают уникальные научные объекты, использующиеся для испытаний сложной техники.

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Библейское пророчество о войне России и Китая с США расшифровали специалисты

Библейское пророчество о войне России и Китая с США расшифровали специалисты

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В Сети высмеяли украинских военных, "потопивших" подлодку в Черном море

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В Сети высмеяли украинских военных, которые в ходе учений "уничтожили" гипотетическую подлодку противника в Черном море. Отмечается, что самолёт Ка-27 обнаружил местонахождение предполагаемого противника и с помощью морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара.

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Московский бизнесмен с супругой сгорели в арендованом автомобиле

Московский бизнесмен с супругой сгорели в арендованом автомобиле

Минувшей ночью возле поворота на аэропорт "Внуково" машина закрутился на дороге и ударилась задней частью об отбойник. В результате аварии погибли два человека. По факту происшествия ведётся проверка.

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Во французском ресторане девушке вместо сока подали моющее средство

Во французском ресторане девушке вместо сока подали моющее средство

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//Новости СМИ2

//Экономика

Эксперты: рецессия в экономике России возможна уже в этом году

Эксперты: рецессия в экономике России возможна уже в этом году

Эксперты полагают, что техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в текущем году, а не в 2021. Это может произойти из-за жесткой налоговой и денежно-кредитной политики.

//Происшествия

В Митино мусоровоз сбил пешехода

В Митино мусоровоз сбил пешехода

В понедельник, 5 августа, на северо-западе Москвы в районе Митино в Уваровском переулке, дом 10 водитель мусоровоза наехал на пешехода. Об этом сообщили утром в полицию.

//Происшествия

На Ямале рабочего смыло в канализационную трубу

На Ямале рабочего смыло в канализационную трубу

В Ямало-Ненецком автономном округе рабочего во время ремонта коллектора смыло в канализацию. Об этом происшествии утром в понедельник, 5 августа, сообщили сотрудники регионального управления СК РФ.

//Общество

Пропавший под Красноярском пожарный найден живым

Пропавший под Красноярском пожарный найден живым

Пожарного, который накануне пропал на территории Эвенкии на севере Красноярского края, нашли живым. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 5 августа, в региональном центре МВД.

//Происшествия

Раненая женщина 6 дней выживала в запертой машине на жаре

Раненая женщина 6 дней выживала в запертой машине на жаре

Стало известно о 45-летней женщине, которой пришлось с травмой позвоночника шесть дней выживать на жаре в запертой машине без еды и воды. Отмечается, что инцидент произошёл в Бельгии в провинции Льеж.

//Шоу-бизнес

В сети появились первые снимки внука Леры Кудрявцевой

В сети появились первые снимки внука Леры Кудрявцевой

В сети появились первые фотографии маленького внука Леры Кудрявцевой. Сын подарил телеведущей внука в мае прошлого года, согласно последней информации, мальчика было решено назвать Львом.

//Новости МирТесен

//В мире

Обнародованы подробности боя за украинский дрон между ВСУ и ДНР под Мариуполем

Обнародованы подробности боя за украинский дрон между ВСУ и ДНР под Мариуполем

В районе города Мариуполя произошел бой за украинский беспилотник между киевскими силовиками и военными ДНР. Деталями инцидента поделился Даниил Безсонов, спикер Народной милиции непризнанной республики.

//В мире

Япония планирует создать космическое подразделение Сил самообороны

Япония планирует создать космическое подразделение Сил самообороны

Стало известно о создании в Японии первого космического подразделения в составе национальных Сил самообороны. Штаб квартира новой армейской структуры будет находиться на военной базе в городе Футю под Токио.

//Общество

В понедельник в Москве будет аномально холодная погода

В понедельник в Москве будет аномально холодная погода

5 августа в Москве и Московской области ожидаются аномально холодная погода и низкое атмосферное давление. Эту информацию предоставила сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. Метеоролог отметила, что в 1-й день недели температурный режим будет на 8-10 градусов отставать от нормы для начала месяца.

//Шоу-бизнес

В СМИ появился список подарков Меган Маркл на день рождения

В СМИ появился список подарков Меган Маркл на день рождения

В воскресенье, 4 августа, герцогиня Сассекская Меган Маркл отметила свой 38-ой день рождения. Супруга принца получила множество поздравлений от родных и близких, в том числе от членов королевской семьи.

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Эрдоган сообщил о намерении начать турецкую военную операцию в Сирии

Эрдоган сообщил о намерении начать турецкую военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении начать турецкую военную операцию в Сирии. Согласно последней информации осведомленных источников, политик уведомил об этом Россию и США.

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Украинский снайпер уничтожил бойца армии ЛНР во время перемирия в Донбассе

Украинский снайпер уничтожил бойца армии ЛНР во время перемирия в Донбассе

В зоне конфликта в Донбассе от пули украинского снайпера погиб военнослужащий ЛНР. Соответствующую информацию озвучили некоторое время назад в Народной милиции самопровозглашенной республики.

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СМИ: в Британии опасаются российских подлодок

СМИ: в Британии опасаются российских подлодок

В британских источниках выразили опасение из-за нового вида супертихих российских подлодок . По мнению автора, подводное судно может незаметно действовать в территориальных водах страны.

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В Лондоне 17-летний подросток сбросил ребёнка с 10 этажа

В Лондоне 17-летний подросток сбросил ребёнка с 10 этажа

В Лондоне полицейские задержали 17-летнего подростка по подозрению в том, что он перебросил 6-летнего мальчика через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки, которая расположена в галерее Тейт Модерн. Отмечается, что инцидент произошёл 4 августа.

//В мире

Митингующие в Гонконге вызвали транспортный коллапс, перекрыты метро и аэропорт

Митингующие в Гонконге вызвали транспортный коллапс, перекрыты метро и аэропорт

Во время массовых акций протеста демонстранты в Гонконге устроили настоящий транспортный коллапс. К настоящему моменту власти перекрыли метро и аэропорт, где отменили уже более ста рейсов.

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Буйство стихии в Крыму: шквалистые ветры и ливни обрушились на полуостров в выходные

Буйство стихии в Крыму: шквалистые ветры и ливни обрушились на полуостров в выходные

4 августа по всему полуострову прошли ливни и шквальные ветра, оставив после себя сломанные ветви, лужи и разбитые авто. Результаты буйства стихии очевидцы повсеместно фотографировали и выкладывали в соцсети. В основном пользователи делились снимками пострадавших от непогоды машин.

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Защитный купол над Ханским дворцом портит красивые виды старого Бахчисарая

Защитный купол над Ханским дворцом портит красивые виды старого Бахчисарая

Защита была возведена с целью защитить историческое сооружение от непогоды во время проведения реставрационных работ. Огромным куполом Ханский дворец накрыли при разборке крыши и проведении восстановительных работ.

//Общество

Евгений Петросян: В Ялте много туристов из Украины, все улыбаются, радуются солнцу, как и должно быть в этом мире

Евгений Петросян: В Ялте много туристов из Украины, все улыбаются, радуются солнцу, как и должно быть в этом мире

Известный российский комик Евгений ПЕТРОСЯН приехал в Крым с гастролями. Сейчас он отдыхает на южном берегу полуострова. В Ялте хорошая погода и немало туристов, многие из них украинцы, поделился юморист со своими подписчиками в Instagram. По его словам, все отдыхают, и радуются жизни.

//Авторы АН

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